La definizione e la soluzione di: Effetto contrario alla direzione di uno sparo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RINCULO

Significato/Curiosità : Effetto contrario alla direzione di uno sparo

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

