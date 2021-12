La definizione e la soluzione di: Dotata... di strumenti per scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PENNUTA

Significato/Curiosità : Dotata... di strumenti per scrivere

Macchina per scrivere La macchina per scrivere (o macchina da scrivere) è uno strumento dotato di tastiera collegata a vari dispositivi meccanici, elettrici e/o elettronici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con dotata; strumenti; scrivere; Secondo un detto ne è dotata la stanza dei potenti; dotata di una fragranza piacevole; Sport con palla dotata di tre fori per le dita; dotata di spirito battagliero; strumenti a percussione... che si scuotono spa; Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali; Un gruppo di strumenti dell orchestra; Sanno come riparare strumenti di precisione; Era usato anticamente per scrivere ; Foglietti su cui scrivere note; scrivere un dossier approfondito su qualcuno; Serve saperlo per imparare a scrivere ; Cerca nelle Definizioni