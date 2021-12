La definizione e la soluzione di: Doppia curva a S nei circuiti sportivi fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHICANE

Significato/Curiosità : Doppia curva a S nei circuiti sportivi fra

Marco Simoncelli (categoria Insigniti con il Collare d'oro al merito sportivo) Conosciuto fra gli appassionati con il nomignolo di Sic o SuperSic, è morto a 24 anni durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang. Nel ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con doppia; curva; circuiti; sportivi; Hanno l ancia doppia ; Un esperto in partita doppia abbr; S intende di partita doppia ; A poker, tra la doppia coppia e il full; Piegamento, incurva mento; In matematica, ce l ha una curva algebrica piana; In geometria quello di Ricci misura la curva tura; Attrezzo con punta ricurva per creare centrini; circuiti automobilistici come Imola e Monza; Un insieme di circuiti e fili... da non toccare | Venerdì 26 novembre 2021; Un insieme di circuiti e fili... da non toccare; Una sigla per circuiti ... logici; Il Foro di Roma con gli impianti sportivi ; S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi ; Così sono detti gli sportivi fuori casa; Gli sportivi che possono scuffiare; Cerca nelle Definizioni