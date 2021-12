La definizione e la soluzione di: Donna che abita in un centro urbano medio-grande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CITTADINA

Significato/Curiosità : Donna che abita in un centro urbano medio-grande

Senzatetto (sezione Persone famose che vivono come senzatetto) che vive nelle strade senza avere nessun alloggio. Gente che abita nei rifugi d'emergenza. Gente che abita temporaneamente a casa di amici. Gente che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con donna; abita; centro; urbano; medio; grande; Dolce nome di donna ; donna che paga un canone di affitto di una casa; donna tra le mura domestiche; donna di gran fascino; abita vano su capanne costruite in zone paludose; Molti altri potrebbero essere abita ti; abita nte di un capoluogo lombardo sul lago di Como; Rende abita bile la casa; Il centro di Rodi; Non è possibile parcheggiarli in centro ; Al centro di Piazza San Pietro; Il centro dell Alaska; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Controlla il traffico stradale urbano ; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Ha un percorso urbano ; Coloni del medio evo; Il regno dei cieli nel medio evo; medio cre e banale; Lo è il medio lanum Forum di Assago; Oggetto di grande peso che le navi calano a fondo; Il grande Campeador; Noi due nel mondo e nell anima è stato un loro grande successo; grande bravura; Cerca nelle Definizioni