La definizione e la soluzione di: Se è distesa, il tempo si ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLESSIDRA

Significato/Curiosità : Se e distesa, il tempo si ferma

Personaggi de La Ruota del tempo che alla fine il Tenebroso avrebbe vinto e smantellato la Ruota del tempo, perciò fu il primo Prescelto a votarsi all'Ombra, convincendo sé stesso della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con distesa; tempo; ferma; Una sterminata distesa d'acqua; Una distesa sulla Luna; Immensa distesa d’acqua salata; Vasta distesa poco elevata; Pagare una cifra per usare un servizio nel tempo ; Sono scontate e speciali al tempo stesso; Possono essere rovinati da maltempo e parassiti; Sostituisce tempo raneamente la persona in carica; La contraddizione... che conferma la regola; Come un afferma zione decisa e tagliente fra; Decelerare o ferma rsi in auto; La conferma richiesta; Cerca nelle Definizioni