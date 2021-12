La definizione e la soluzione di: Discusso, criticato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DIBATTUTO

Significato/Curiosità : Discusso, criticato

Crinolina Tra il 1856 e il 1867 quello della crinolina è un argomento molto Discusso, criticato e addirittura paragonato ad una "gabbia per uccelli". Lo scrittore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con discusso; criticato; Sicuro, indiscusso ; discusso , parlato; discusso in un'assemblea; discusso neologismo relativo a un fiore... folto!; Va a caccia ma non è criticato dagli animalisti; Il grill... per chi viene criticato duramente; criticato , contestato; Cerca nelle Definizioni