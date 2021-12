La definizione e la soluzione di: Disabituare il bambino a nutrirsi di solo latte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SVEZZARE

Altre definizioni con disabituare; bambino; nutrirsi; solo; latte; L enfant... bambino straordinario fra; La sua suzione può confortare il bambino piangente; Il bambino nudo con le ali nell arte; Il nome del bambino protagonista di E.T; Evitare di nutrirsi ; nutrirsi , alimentarsi; nutrirsi d'erba o d'illusioni; nutrirsi ; Se ha molti capi, uno solo non può condurla; Una con in testa solo aria; È unita nella stoffa d un solo colore; Alimenti che si devono solo riscaldare; Beve solo latte di mucca; Come il latte ... su cui non si deve piangere; Hanno i denti da latte ; È coperto dalla schiuma del latte ; Cerca nelle Definizioni