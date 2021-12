La definizione e la soluzione di: Dipinse Sant Anna Metterza con Masolino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MASACCIO

Significato/Curiosità : Dipinse Sant Anna Metterza con Masolino

Masolino da Panicale di opere già precedentemente concordate con i suoi committenti. I due pittori eseguirono la Sant'Anna Metterza, quest'ultima oggi agli Uffizi

