La definizione e la soluzione di: Difettoso e per questo venduto a prezzo scontato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FALLATO

Significato/Curiosità : Difettoso e per questo venduto a prezzo scontato

