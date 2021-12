La definizione e la soluzione di: È dietro l altare maggiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADSIDE

Significato/Curiosità : e dietro l altare maggiore

Giuseppe Sanmartino (categoria Voci con template Bio e nazionalità assente su Wikidata) quale architetto, l'altare maggiore. Per tale altare il Sanmartino scolpisce La Carità e L'Abbondanza, nonché il paliotto dell'altare del Cristo alla Colonna ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con dietro; altare; maggiore; Osso dietro il ginocchio detto patella; dietro la lingua, proteggono dalle infezioni; Rimandare indietro con forza; Uno scatto che lascia gli altri indietro ; altare voluto da Augusto nel 9 a.C; Servono per far saltare ; Si usa per asfaltare ; Lasciano insieme l altare ; Isole del Lago maggiore ; La maggiore isola dell Arcipelago Toscano; Rinomata stazione climatica sul lago maggiore ; Alla maggiore velocità possibile; Cerca nelle Definizioni