La definizione e la soluzione di: La Cyndi di Girls just want to have fun. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAUPER

Significato/Curiosità : La Cyndi di Girls just want to have fun

Girls just want to have Fun Voglia di ballare. Girls just want to have Fun è una canzone scritta da Robert Hazard nel 1979 e riadattata da Cyndi Lauper nel 1983 per il suo album di debutto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con cyndi; girls; just; want; have; Le showgirls di Striscia la notizia; __ C e __ B, Spice girls ; __ Halliwell, Spice girls ; Soprannome di Geri delle Spice girls ; just in __, celebre giovane cantante canadese; Serie TV USA con just in Theroux: The __ ing; Il rapper che canta Baby con just in Bieber; _ Gaye: lanciò I want you; La band di I don't want to miss a thing e Crazy; Nato a New have n il 12 marzo 1962, è un attore statunitense; Cerca nelle Definizioni