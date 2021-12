La definizione e la soluzione di: Creare... con lo scalpello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCOLPIRE

Significato/Curiosità : Creare... con lo scalpello

Sgorbia sgorbia è un particolare tipo di scalpello che possiede la lama, o ferro, non piano ma sagomato in varie fogge. Come lo scalpello, è composta da un manico in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con creare; scalpello; creare ... ad esempio moneta; Attrezzo con punta ricurva per creare centrini; Lo mette fra le ruote chi vuol creare ostacoli; Disturbare, creare un disagio; Sottile scalpello usato per incisioni artistiche; È una sorta di scalpello dalla punta sagomata; L'arte per cui servono scalpello e mazzuolo; L'uccello con il becco a scalpello ; Cerca nelle Definizioni