La definizione e la soluzione di: Così sono dette le mani dello spendaccione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BUCATE

Significato/Curiosità : Cosi sono dette le mani dello spendaccione

Glossario delle frasi fatte Avere/sentire le farfalle nello stomaco La strana sensazione allo stomaco che sente chi è innamorato. Avere le mani bucate Essere uno spendaccione. Avere qualche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con così; sono; dette; mani; dello; spendaccione; così può definirsi un giardino non curato; così è anche chiamata una pillola o compressa; così sono le specie foca monaca e Tigre di Giava; così si chiede scusa: mi __; Nave su cui possono atterrare velivoli; Quelli toscani sono con patè di fegatelli; Quelle mezze... non ci sono più; Fragole, more, mirtilli lo sono di bosco; Precedette la commedia musicale; Cedette la primogenitura a Giacobbe; Precedette il gotico; Si sedette sotto una spada appesa a un filo; mani ere o istruzioni; Asiatici di mani la; Preso con le mani ; LX... secondo i numeri romani ; Modello medio della Ford prodotto fino al 2000; Caratteristica dello scorrere ininterrotto; La forma dello zampirone anti zanzare; Modello dove colare materiale e ottenere una forma; Le mani dello spendaccione ; Cerca nelle Definizioni