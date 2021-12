La definizione e la soluzione di: Così son detti i calciatori italiani dell Under 21. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : AZZURRINI

Significato/Curiosità : Cosi son detti i calciatori italiani dell Under 21

Sport in Italia (sezione I dati ISTAT sulla pratica sportiva in Italia) L'attuale capocannoniere della Nazionale di calcio italiana è Gigi Riva, con 35 reti. Tra i calciatori italiani di fama internazionale ricordiamo: Roberto Baggio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

