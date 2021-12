La definizione e la soluzione di: Così può definirsi un giardino non curato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEGLETTO

Significato/Curiosità : Cosi puo definirsi un giardino non curato

Giuseppe Garibaldi (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) Garibaldi non può definirsi propriamente un politico professante una precisa ideologia; in un'epoca in cui fiorivano molti ideali politici egli non aderì ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

così sono dette le mani dello spendaccione; così è anche chiamata una pillola o compressa; così sono le specie foca monaca e Tigre di Giava; così si chiede scusa: mi __; Così può definirsi un sorriso poco sincero; Così può definirsi un viso stanco e provato; Così può definirsi un corpo ben vestito; Può definirsi anche borseggio; Il giardino delle delizie; I ripostigli per gli attrezzi da giardino ; Un vastissimo giardino ; Noto marchio di attrezzi da giardino ; Accurato esame clinico con scansione; Un anima... del curato ; Un accurato esame clinico con scansione; In modo molto accurato : da cima __;