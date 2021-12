La definizione e la soluzione di: Ha un corso più o meno lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MALATTIA

Significato/Curiosità : Ha un corso piu o meno lungo

Fiume (reindirizzamento da corso d'acqua) idrografico, lungo un percorso variabile nel tempo con una pendenza anch'essa variabile, e termina il suo corso in un lago, un mare, un oceano o in un altro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con corso; meno; lungo; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico; Totale numerico ottenuto in una gara o concorso ; Faceva coppia con Gianni a metà del secolo scorso ; Un discorso tra sé e sé... a teatro; Fenomeno meteorologico di nubi ad altezza suolo; Almeno fosse!; Tra quelli in gara è il meno quotato ing; Gli scarti... meno cari; Può diventar lungo un palmo; Razza di gatto americana dal pelo lungo ; Scivolare lungo una guida; lungo pianerottolo esterno delle case di ringhiera; Cerca nelle Definizioni