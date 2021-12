La definizione e la soluzione di: Le corse del ciclista... quando mette le ali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOLATE

Significato/Curiosità : Le corse del ciclista... quando mette le ali

Fausto Coppi (categoria Ciclisti su strada del XX secolo) (Castellania, 15 settembre 1919 – Tortona, 2 gennaio 1960) è stato un ciclista su strada e pistard italiano. Professionista dal 1939 al 1960, soprannominato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con corse; ciclista; quando; mette; Appassionato di corse di cavalli; Il massacrante selciato di corse ciclistiche; Ormai trascorse ; Aggettivo di note che precorse ro la moderna stenografia; ciclista adatto alle gare contro il tempo ing; Nato a Bogotà il 13 gennaio 1997, il ciclista colombiano è il vincitore del Giro del 2021; Il Lance ciclista statunitense; Vincenzo, popolare ciclista ; Si toglie quando conclude una visita a casa altrui; Si cambiano ai neonati quando fanno la pupù; Sentimento provato quando le speranze s infrangono; quando sorge regna l incertezza; Esplicitare gli intenti: mette re le carte in __; Chi beve il caffè amaro, non lo mette ; mette re al sole degli alimenti per disidratarli; Rimette re insieme; Cerca nelle Definizioni