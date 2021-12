La definizione e la soluzione di: Con Sondrio, in Lombardia confina col Veneto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRESCIA

Significato/Curiosità : Con Sondrio, in Lombardia confina col Veneto

Provincia di Sondrio provincia del Regno Lombardo-Veneto, vedi Provincia di Sondrio (Lombardo-Veneto). La provincia di Sondrio è una provincia italiana della Lombardia di 178 840 abitanti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con sondrio; lombardia; confina; veneto; Noto fuoripista sciistico in provincia di sondrio ; sondrio ; Centro di sport invernali in provincia di sondrio ; Vino passito DOCG della provincia di sondrio ; La Camonica è in lombardia ; Sire, l'antico autore di Gesta Federici I imperatoris in lombardia ; Regione italiana con più comuni dopo la lombardia ; Un passo tra la lombardia e il Trentino; confina con i Paesi Bassi; Sconfina te, molto estese; Quello a secco era costruito per confina re i campi; confina con la Francia; In veneto è tipica accompagnata con gli osei; Il grande pittore veneto de La tempesta; Un ottimo vino veneto ; Noto comune veneto con la Torre Caligo; Cerca nelle Definizioni