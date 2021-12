La definizione e la soluzione di: Con lei si può volare a costo zero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FANTASIA

Significato/Curiosità : Con lei si puo volare a costo zero

Aereo da caccia (categoria Voci con codice Thesaurus BNCF) forme aerodinamiche e tettuccio chiuso, erano in grado di volare più a lungo, più velocemente e a quote più elevate dei loro predecessori e il loro impiego ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con volare; costo; zero; Scivolare lungo una guida; Sono in grado di volare ; Il silenzio quando non si sente volare una mosca; Fa volare gli Irlandesi; La... costo la di Adamo; Prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro; Come ciò che riporta il proprio costo ; Può esserlo un costo ma anche una postilla; Il Constantin marchio svizzero di orologi di lusso; Interesse pari a zero ; Un lago svizzero ; Cuno, pittore e grafico svizzero ;