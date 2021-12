La definizione e la soluzione di: Compresi, intesi, afferrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAPITI

Significato/Curiosità : Compresi, intesi, afferrati

Lev Tolstoj all'inizio degli anni sessanta, decide di abbandonare gli impegni mondani, compresi quelli letterari, per rifugiarsi nella propria tenuta, con l'intento di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

