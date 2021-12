La definizione e la soluzione di: Come una persona alle prime armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INESPERTA

Significato/Curiosità : Come una persona alle prime armi

Stati con armi nucleari l'espressione "Stati con armi nucleari" si indicano quelle nazioni che hanno costruito, hanno testato e sono attualmente in possesso di armi nucleari di qualunque ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con come; persona; alle; prime; armi; Aromi naturali come zafferano e cannella; come un vetro lavorato per non essere trasparente; come un bagno... già preso; Le Furie greche come Aletto e Megera; Lo è una persona che ha il voltastomaco; I persona ggi del romanzo capolavoro di Verga; __ da Baskerville, persona ggio del Nome della Rosa; Sostituisce temporaneamente la persona in carica; Dànno ricetto alle belve; La valle fra Norcia e Terni; Refrattarie alle fiamme; Fa la punta alle matite; Esprime un rimpianto; Le prime lettere di Shamir; Le prime due consonanti; Opprime quando assale; Regime di strette fiscali e risparmi o ing; armi tedesche V2 sviluppate da Von Braun; Fodero delle armi da taglio; armi da pedana; Cerca nelle Definizioni