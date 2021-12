La definizione e la soluzione di: Come una chiusura stagna e impenetrabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ERMETICA

Significato/Curiosità : Come una chiusura stagna e impenetrabile

Altre definizioni con come; chiusura; stagna; impenetrabile; Eseguiti... come certi compiti; Cucire una piega di tessuto come rifinitura; come un mazzo di rose o un pasto a lume di candela; come la carta abrasiva che liscia; chiusura di un recipiente o di una pentola; chiusura lampo per zaini o giacche; Una caldaia a chiusura ermetica; Una chiusura di solito in metallo o legno; Lamina che garantisce la tenuta stagna d uno scafo; Nebbia... stagna nte; Pregiata varietà di castagna ; Acqua stagna nte; A volte è impenetrabile ; Misterioso, impenetrabile ; Cerca nelle Definizioni