La definizione e la soluzione di: Come un trono... abbandonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABDICATO

Significato/Curiosità : Come un trono... abbandonato

Francesco II delle Due Sicilie (sezione Ascesa al trono) interna Francesco II di Borbone, pur regnando per poco più di un anno Come sovrano sul trono di Napoli, ebbe tempo di varare varie riforme: concesse più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

