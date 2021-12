La definizione e la soluzione di: Come un suono bloccato e attutito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OVATTATO

Significato/Curiosità : Come un suono bloccato e attutito

Omicidio di Marta Russo (sezione La vittima e il delitto) testimoni parlarono di un colpo attutito, Come sparato da un'arma col silenziatore, identificata in una carabina o una pistola (Come verrà detto nel processo) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021