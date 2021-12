La definizione e la soluzione di: Come le piante che si nutrono di insetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARNIVORE

Significato/Curiosità : Come le piante che si nutrono di insetti

Pianta carnivora Le piante carnivore (o piante insettivore) sono piante che intrappolano e consumano protozoi e animali, specialmente insetti e altri artropodi, al fine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

