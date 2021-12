La definizione e la soluzione di: Come un muro da cui si sta staccando la pittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCROSTATO

Significato/Curiosità : Come un muro da cui si sta staccando la pittura

Ultima Cena (Leonardo) (reindirizzamento da Ultima Cena (Leonardo da Vinci)) Cavenaghi reincollò le particelle che si andavano staccando dal muro. Danni ancora più gravi vennero causati durante la seconda guerra mondiale, quando il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con come; muro; staccando; pittura; come le piante che si nutrono di insetti; Eseguiti... come certi compiti; Cucire una piega di tessuto come rifinitura; come un mazzo di rose o un pasto a lume di candela; come la carta abrasiva che liscia; Resto sacro del Tempio di Gerusalemme: muro del __; Riempire un buco nel muro per livellare la parete; Si espandono nel muro grazie a una vite; Appesi al muro , sono pieni di date; Edgar della pittura ; Musica, scultura, pittura .; La pittura di Ligabue; Tecnica di pittura con colori in emulsione; Cerca nelle Definizioni