La definizione e la soluzione di: Come un mazzo di rose o un pasto a lume di candela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ROMANTICO

Significato/Curiosità : Come un mazzo di rose o un pasto a lume di candela

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (O)) (maschile o femminile). Reggere il lume (il moccolo/la candela) Rimanere in compagnia di una coppia di amanti, con il risultato di impedir loro di entrare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con come; mazzo; rose; pasto; lume; candela; Eseguiti... come certi compiti; Cucire una piega di tessuto come rifinitura; come la carta abrasiva che liscia; come una chiusura stagna e impenetrabile; I tifosi del calcio di Facchetti e Sandro mazzo la; Si deve proteggere quella amazzo nica; I denari presenti nel mazzo ; Il popolare Ramazzo tti del brano Rosa nata ieri; Il rose o pesce Pagrus pagrus; Piccoli roditori che compiono disastrose migrazioni in massa; Ospitò numerose coppie; Nino, autore di numerose colonne sonore; Alimenti in eccesso che restano dopo un pasto ; Un ricovero del pasto re; Impasto di argilla cotta; Biscotto da pasto ; Il salume detto anche capocollo; Togliere volume , ad esempio ai capelli tagliandoli; Confezione da salume rie; lume fatto con materie resinose; Colorata... come una candela ; Una candela profumata; candela bro triangolare da quindici candele; Gli spaghi necessari ad accendere una candela ; Cerca nelle Definizioni