La definizione e la soluzione di: Colonnina in pietra posta ai bordi della strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PARACARRO

Significato/Curiosità : Colonnina in pietra posta ai bordi della strada

Campodolcino (categoria Senza fonti - centri abitati della Lombardia) Portarezza, Prestone, pietra, Acero, Tini e Corti, tutti dislocati sul fondo della Valle e ora formanti un continuo urbano ai bordi della strada statale 36 del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con colonnina; pietra; posta; bordi; della; strada; colonnina da ormeggio; Una colonnina di pietra; La colonnina al centro degli incroci stradali; Ospite di un banchetto modo di dire: __ di pietra ; Una pietra variegata; La pietra per affilare; Una pietra caduta dal cielo; L organizzazione dello sposta mento delle merci; Età opposta alla giovinezza; La risposta ... in tribunale di chi è stato denunciato per diffamazione; Proposta di prezzo; L omaggio che subordi nava il vassallo a un signore; Il rapporto di subordi nazione e supremazia; Subordi nate al verificarsi di certi eventi; Orlato di bordi irregolari; Popolazione militare del sud della Russia; La Ryder della serie TV Stranger things; Isole al largo della Scozia occidentale; Uccello simbolo della primavera; Per strada , aumenta nell ora di punta; La strada del... tramonto; Controlla il traffico strada le urbano; Veicoli militari e da fuoristrada a trazione mista; Cerca nelle Definizioni