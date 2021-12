La definizione e la soluzione di: Città natale di Torquato Tasso nel golfo di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SORRENTO

Significato/Curiosità : Citta natale di Torquato Tasso nel golfo di Napoli

Campania (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) antichissime, dando i natali illustri personaggi come Torquato Tasso, Giordano Bruno e Giambattista Vico. Nel corso della storia, Napoli divenne uno dei centri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

