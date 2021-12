La definizione e la soluzione di: La città in cui venne assassinato il presidente Kennedy. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DALLAS

Significato/Curiosità : La citta in cui venne assassinato il presidente Kennedy

John Fitzgerald Kennedy quest'ultimo). Il presidente Kennedy fu assassinato a Dallas, in Texas, il 22 novembre 1963 alle 12:30 ora locale (19:30 in Italia), mentre era in visita ufficiale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con città; venne; assassinato; presidente; kennedy; città egiziana in cui fu sconfitto Rommel nel 1942; Porzione di città più antica del quartiere; città natale di Berlinguer e Cossiga; città francese capoluogo dell Occitania; Quello sinfonico venne creato da Liszt; Fra Paolo : venne detto Maestro di Galileo; Divenne madre a 90 anni; Divenne celebre per un filo; __di marzo: viene assassinato Cesare; di marzo: muore assassinato Giulio Cesare; assassinato , ammazzato; Leader afroamericano assassinato nel febbraio 1965; Lula ne è stato il presidente dal 2003 al 2011; La Simone che fu presidente del parlamento europeo; È stato presidente della Commissione Europea; Moratti ne è stato presidente ; Uno dei fratelli kennedy ; Cape, promontorio del John F. kennedy space center; Vi fu ucciso John kennedy ; Cosi morirono i fratelli John e Bob kennedy ; Cerca nelle Definizioni