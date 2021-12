La definizione e la soluzione di: Ciò che sale e scende in borsa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VALORE

Significato/Curiosità : Cio che sale e scende in borsa

Altre definizioni con sale; scende; borsa; Quello universale permette a tutti di votare; Lo Stato in cui sorgono sale m e Portland; Assale gli oziosi; Se non si trattiene per il filo, sale in cielo; Parente ascende nte; scende re con una corda; Un posto di lavoro che si raggiunge scende ndo; scende nell arena; Un animale... della borsa ; I titoli... in borsa ; L ente che tutela gli investimenti in borsa ; Nella borsa da toilette dell uomo; Cerca nelle Definizioni