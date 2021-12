La definizione e la soluzione di: Lo è ciò che non causa male fisico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INDOLORE

Significato/Curiosità : Lo e cio che non causa male fisico

Problema del male sostenuto che il male esiste solo come una privazione (mancanza, assenza) di ciò che è buono e quindi il male non è creato da Dio. Il male è solo privatio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

