La definizione e la soluzione di: In chimica è risultata dall unione di due sostanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : REAZIONE

Significato/Curiosità : In chimica e risultata dall unione di due sostanze

Composto chimico Un composto chimico, in chimica, indica ogni sostanza pura che può essere decomposta con gli ordinari mezzi chimici in altre sostanze pure più semplici: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

