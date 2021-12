La definizione e la soluzione di: Che risponde alle esigenze di onore e dignità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DECOROSO

Significato/Curiosità : Che risponde alle esigenze di onore e dignita

Gabriele D'Annunzio (categoria Decorati con la Legion d'onore) con il primo che faceva sorvegliare e definiva in privato il secondo "il vecchio bardo decrepito". Ai funerali di Stato, voluti in suo onore dal regime ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

