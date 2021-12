La definizione e la soluzione di: Che procede senza interruzioni e ripetutamente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONTINUO

Significato/Curiosità : Che procede senza interruzioni e ripetutamente

Eluana Englaro aveva ripetutamente chiesto loro di non permettere mai che qualcosa del genere le capitasse. Il caso Englaro fu alimentato anche da notizie soggettive e divergenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con procede; senza; interruzioni; ripetutamente; procede tra due ali; Autorizzazione a procede re; Un modo di procede re nell incerto; Chi l ingrana procede in direzione opposta; Mantellina senza maniche che riscalda spa; senza neanche un errore; Ce l ha chi viene ascoltato senza imposizioni; Si dice di posto o ufficio senza il titolare; interruzioni sul lavoro... per il caffè; Provoca interruzioni stradali; Che non hanno interruzioni ; Periodo di sonno senza interruzioni ; Colpire ripetutamente e con violenza; Le compie il matematico che effettua ripetutamente una serie di calcoli; Cerca nelle Definizioni