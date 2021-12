La definizione e la soluzione di: Cerchio metallico bucato utile per fare spessore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RONDELLA

Significato/Curiosità : Cerchio metallico bucato utile per fare spessore

Altre definizioni con cerchio; metallico; bucato; utile; fare; spessore; A forma di cerchio ; cerchio schiacciato; Nel quadrato e nel cerchio ; Nell inferno di Dante, è l ottavo cerchio ; Minerale molto diffuso dall aspetto metallico ; Detto, in origine, del barometro metallico a tubo ripiegato; Grande cassone metallico di dimensioni standard; Un barometro metallico a scatola; Additivo sbiancante in polvere per il bucato ; Donna che un tempo faceva il bucato per mestiere; Lavorava per il bucato ; Recipienti per il bucato ; Tecnologia utile alla depilazione: luce __; Pianificazione utile a portare a termine un lavoro; È utile alla cuoca; utile , efficace; Si appiccicano sotto le sedie per non fare rumore; Ciò che spinge a fare qualcosa; Ben disposti a fare qualcosa; fare la copia delle chiavi; Misurano lo spessore delle calze; Di poco spessore ; Sono di poco spessore ; Anagramma di spessore che rima con gesso; Cerca nelle Definizioni