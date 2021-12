La definizione e la soluzione di: Cercare di ridurre il prezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TIRARE

Significato/Curiosità : Cercare di ridurre il prezzo

Speculazione (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) abbassamento del loro prezzo in modo da acquistarli prima della scadenza del pagamento. In questo modo, guadagna sulla differenza fra il prezzo di vendita e quello ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con cercare; ridurre; prezzo; Andò sulla Luna per cercare il senno d Orlando; Si consulta per cercare ... il significato di una parola; Fa cercare l'ombra; Si effettua per cercare il miglior offerente; ridurre all obbedienza; ridurre in poltiglia; Macchina per ridurre il metallo in lastre; ridurre a brandelli; Difettoso e per questo venduto a prezzo scontato; Proposta di prezzo ; Offrire un prezzo all asta; Incremento di prezzo ;