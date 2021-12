La definizione e la soluzione di: Il centro raccolta del... raccolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AIA

raccolta differenziata Nella gestione dei rifiuti, per raccolta differenziata si intende un sistema di raccolta dei rifiuti che prevede una prima differenziazione in base al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

