La definizione e la soluzione di: Al centro della gomma della macchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CERCHIONE

Significato/Curiosità : Al centro della gomma della macchina

Calandratura (sezione Calandratura della gomma e della plastica) plastica che consente di produrre (calandratura della gomma e della plastica) o trasformare (calandratura della lamiera metallica) fogli di materiale o profilati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con centro; della; gomma; della; macchina; Il centro raccolta del... raccolto; Donna che abita in un centro urbano medio-grande; Il centro di Rodi; Non è possibile parcheggiarli in centro ; Locale della casa, da pranzo o da letto; Lo Zeus latino... fra i giorni della settimana; Per la Bibbia Dio lo è del cielo e della terra; Il Woody della serie TV True Detective; La mela lanciata da Eris nel mito: pomo della __; Un tubetto con il cappelletto di morbida gomma ; I pescatori li calzano alti e di gomma ; È detto gomma naturale, si ottiene dal lattice; Soprascarpa impermeabile di gomma che si può scrivere anche con la G iniziale; Locale della casa, da pranzo o da letto; Lo Zeus latino... fra i giorni della settimana; Per la Bibbia Dio lo è del cielo e della terra; Il Woody della serie TV True Detective; La mela lanciata da Eris nel mito: pomo della __; macchina escavatrice; Una macchina lussuosa; Così è la macchina Christine in un film horror; macchina rio da pesca usato nella costa adriatica; Cerca nelle Definizioni