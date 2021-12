La definizione e la soluzione di: La casetta russa di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ISBA

Significato/Curiosità : La casetta russa di campagna

Aleksandr Sergeevic Puškin (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) un'antichissima famiglia aristocratica russa, mentre la madre, Nadežda Osipovna Gannibalova (1775-1836), era la figlia di Osip Abramovic Gannibal (un gentiluomo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

La casetta ... di Fido; La casetta rimorchiata; La casetta del presepio; casetta per cani destinata al loro riposo; Serve per tenere insieme l insalata russa ; Il capo della Chiesa ortodossa russa ; Storica città russa ; La repubblica russa con Grozny; Villa rustica di campagna ; I bar di campagna ; C e chi gode quella della... campagna ; 1 bar di campagna ;