Soluzione 9 lettere : DILIGENZA

Significato/Curiosità : Carrozza trainata da cavalli

Diligenza (Carrozza) La diligenza era un tipo di Carrozza a quattro ruote, solitamente trainata da quattro cavalli, utilizzata per il trasporto di linea di passeggeri e bagagli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

