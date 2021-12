La definizione e la soluzione di: Caraffa di vetro per l ossigenazione del vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECANTER

Altre definizioni con caraffa; vetro; ossigenazione; vino; caraffa con filtro per bevande calde; La caraffa per servire il vino; caraffa che mantiene le bevande calde o fredde; La caraffa di cristallo per servire vini; Sono di vetro in un opera dadaista di Man Ray; Come un vetro lavorato per non essere trasparente; Il vetro dove vediamo noi stessi riflessi; Vasetti globulari di vetro con anse e beccuccio; Famoso vino di Montalcino; Provino nelle arti musicali o nello spettacolo; Diffondono il Verbo divino ; vino bianco delle Marche;