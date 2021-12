La definizione e la soluzione di: Ha cambiato forma ma non si è spezzato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIEGATO

Significato/Curiosità : Ha cambiato forma ma non si e spezzato

Altre definizioni con cambiato; forma; spezzato; cambiato , modificato; Non cambiato nel tempo; cambiato di colore; Lo stesso che cambiato ; La ghiandola endocrina a forma di farfalla; Fregio a forma di rosa da apporre sul petto; Che ha forma cilindrica cava; Il luogo dove ci si tiene in forma ; L'anello spezzato dei bulloni; Cerca nelle Definizioni