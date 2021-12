La definizione e la soluzione di: Si cambiano ai neonati quando fanno la pupù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANNOLINI

Significato/Curiosità : Si cambiano ai neonati quando fanno la pupu

Neonato momento del parto si distingue tra: neonati pretermine nati prima della 37ª settimana di gravidanza neonati a termine nati tra la 37ª e la 42ª settimana di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con cambiano; neonati; quando; fanno; pupù; cambiano polso in collo; cambiano il cauto in matto; cambiano la voglia in follia; cambiano le felpe in pelle; Si occupano di neonati ; Fasciavano i neonati ; Si prendono cura dei neonati ; neonati protagonisti d'un cartone animato anni '90; Si toglie quando conclude una visita a casa altrui; Le corse del ciclista... quando mette le ali; Sentimento provato quando le speranze s infrangono; quando sorge regna l incertezza; Se ne fanno diversi prima di imparare; fanno scintille... tra i fumatori; Ne fanno voto gli ecclesiastici; Quelli di Bruxelles fanno parte delle crocifere; Cerca nelle Definizioni