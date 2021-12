La definizione e la soluzione di: Bottega in cui si lavano e stirano i vestiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TINTORIA

Altre definizioni con bottega; lavano; stirano; vestiti; Antica bottega artigiana che assemblava i libri; Ragazzo di bottega ; Un locale della bottega ; La bottega del barbiere; La Germania dove circolavano le Trabant; Si lavano con i piatti; Lo lavano ambo le mani; Popolavano l'Olimpo... in modo letterario; Così sono i vestiti cuciti addosso; Laici investiti di un ministero dal vescovo; Cannoniere del calcio... e tra i vestiti ing; Dischetto che nei vestiti si infila nell asola;