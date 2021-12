La definizione e la soluzione di: La bomba che non ha fatto il suo dovere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INESPLOSA

Significato/Curiosità : La bomba che non ha fatto il suo dovere

Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba a non preoccuparmi e ad amare la bomba (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), noto più semplicemente anche come Il dottor ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con bomba; fatto; dovere; Tipo di bomba a mano; Può rivelare una bomba | Venerdì 26 novembre 2021; Harbor: venne bomba rdata nel dicembre 1941; Notizia bomba ; Quando è fatto , il sole è alto; La sua capitale di fatto è Ramallah; fatto per scherzo, in allegria; Un sosia fatto a pennello; Ha il dovere di imparare; Il dovere di chi... rompe; Nel dovere e nei diritti; Sono del dovere in un dramma di Ionesco; Cerca nelle Definizioni