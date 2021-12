La definizione e la soluzione di: I biscotti come i brigidini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CIALDE

Significato/Curiosità : I biscotti come i brigidini

Brigidino di Lamporecchio dalla piastra il brigidino appena fatto tramite uno sportello. Una volta raffreddati e induriti (appena fatti sono malleabili), i brigidini vengono confezionati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con biscotti; come; brigidini; biscotti a ciambella tipici del Meridione; I lunghi biscotti nel tiramisù; Un aroma per biscotti | Sabato 27 novembre 2021; biscotti ni veneziani; Esigui come certi poteri; I teli usati come copricostume; Una pianta come la lattuga marina; come la voce fuoricampo che racconta; L'aroma dei brigidini ; Cerca nelle Definizioni