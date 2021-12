La definizione e la soluzione di: Bancale di legno su cui impilare merce ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALLET

Altre definizioni con bancale; legno; impilare; merce; bancale trasportabile dai muletti; Il bancale in legno impiegato per movimentare merci; Tavola di legno ; Torcia in legno ; Il suo legno è utilizzato per la costruzione di molti strumenti musicali; Un legno per matite; Negozio con merce molto deperibile; E a tre punte quella della merce des; Complesso di merce imbarcata; Tiene la merce nel l acqua;