La definizione e la soluzione di: Bacche rosse per la pasta al sugo: __ pelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POMODORI

Significato/Curiosità : Bacche rosse per la pasta al sugo: __ pelati

Cucina siracusana (sezione La pasta) farle sfaldare. Si continua scolando la pasta ancora al dente, corta preferibilmente, e mantecandola con il sugo. Si cosparge il tutto con pecorino siciliano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

