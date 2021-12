La definizione e la soluzione di: Aver pietà di qualcuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPATIRE

Significato/Curiosità : Aver pieta di qualcuno

Pietà (Tiziano) La Pietà è un dipinto a olio su tela (389×351 cm) realizzato tra il 1575 ed il 1576 da Tiziano Vecellio. Fu la sua ultima opera e fu terminata dopo la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con aver; pietà; qualcuno; Uccello simbolo della primaver a; Senso di colpa per aver compiuto una certa azione; Figura geometrica da aver e sempre in auto; Ce ne sono di traver se; La pietà che induce al perdono; La strage compiuta da un professore che boccia senza pietà !; Anagramma di onorasti che rima con pietà ; Sensazione di pietà ; Discorso in lode di qualcuno ; Scrivere un dossier approfondito su qualcuno ; Seguire in incognito qualcuno ; Investire ufficialmente qualcuno di una carica;